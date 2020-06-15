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Один военный получил ранение – ООС

Понедельник, 15 июня 2020, 07:12
Один военный получил ранение – ООС

14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного. 

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: Возле Луганского боевики применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Орехового, Травневого и Хутора Вольного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, огонь открывали у Марьинки и Песков.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили одного российского наемника.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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