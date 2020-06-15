Один военный получил ранение – ООС
14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".
Детали: Возле Луганского боевики применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Орехового, Травневого и Хутора Вольного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, огонь открывали у Марьинки и Песков.
По данным разведки, украинские бойцы уничтожили одного российского наемника.
С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.