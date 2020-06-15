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В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Понеділок, 15 червня 2020, 08:50
В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Із 15 червня в Україні відновлюється міжнародне пасажирське авіасполучення.

Джерело: сайти аеропортів "Київ" та "Бориспіль", трансляція Hromadske з "Борисполя"

Деталі: Як повідомляє кореспондентка "Громадського", в аеропорту "Бориспіль" на понеділок заплановано 15 рейсів, із них міжнародні – 4 на приліт і на виліт.

Зокрема, це два рейси до Мінська (Білорусь), рейси в Амстердам (Нідерланди) й Дубай (ОАЕ) та у зворотному напрямку.

Студентів із Індії забирає в Делі спеціальний рейс.

На сайті аеропорту також значаться рейси до Кишинева (Молдова), Вільнюса (Литва) й Остенде (Бельгія)

Дехто прямує до Фінляндії на роботу, з пересадкою у Мінську. По прильоту людям доведеться пробути 14 днів в ізоляції.

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" заплановано рейси в Одесу, Дніпро, Харків, а також з Одеси й Дніпра.  

В аеропорту "Київ" (Жуляни) також планують прийняти вечірній літак із Мінська.

Крім того там відбудуться рейси у Запоріжжя та у зворотному напрямку. Решта рейсів позначені як скасовані. 

Цьому передувало: Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що з 15 червня громадяни України зможуть подорожувати: до Албанії та США – без обмежень на кордоні; до Туреччини – без обмежень, але з тестуванням по прибуттю; до Великої Британії – з дотриманням карантину 14 днів. Із 27 червня українці зможуть відвідувати Туніс – із тестуванням по прибуттю до країни. Також є ймовірність відкриття з 1 липня авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.

Довідка: За новими правилами, пасажири зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор або захисну маску) в аеропортах і літаках; також рекомендовано використовувати одноразові рукавички і дотримуватися дистанції з іншими пасажирами у 1,5-2 метри.

У термінали аеропортів допускають лише пасажирів, які мають авіаквитки.

У терміналах аеропорту проводять температурний скринінг і опитування пасажирів про стан здоров'я. У разі виявлення таких симптомів, як температура 38 °С і вище, нездоровий зовнішній вигляд, утруднене дихання, сухий кашель, пасажира передадуть медперсоналу.

Всі літаки проходять регулярну санітарну обробку: і кабіна; і салон із полицями для багажу, індивідуальними столиками, підлокітниками, замками ременів безпеки; і туалети.

Співробітників аеропортів та авіакомпаній забезпечують антисептиками, масками й рукавичками. Персонал, який працює безпосередньо з пасажирами, проходить щоденний контроль стану здоров'я.

Знати більше: Мобільна реєстрація і маски: Авіаслужба оприлюднила вимоги до польотів на карантині

УП, оновлено
Теми: авіаБориспількарантин
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