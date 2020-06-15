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В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Понеділок, 15 червня 2020, 08:50

Із 15 червня в Україні відновлюється міжнародне пасажирське авіасполучення.

Джерело: сайти аеропортів "Київ" та "Бориспіль", трансляція Hromadske з "Борисполя"

Деталі: Як повідомляє кореспондентка "Громадського", в аеропорту "Бориспіль" на понеділок заплановано 15 рейсів, із них міжнародні – 4 на приліт і на виліт.

Зокрема, це два рейси до Мінська (Білорусь), рейси в Амстердам (Нідерланди) й Дубай (ОАЕ) та у зворотному напрямку.

Студентів із Індії забирає в Делі спеціальний рейс.

На сайті аеропорту також значаться рейси до Кишинева (Молдова), Вільнюса (Литва) й Остенде (Фінляндія)

Дехто прямує до Фінляндії на роботу, з пересадкою у Мінську. По прильоту людям доведеться пробути 14 днів в ізоляції.

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" заплановано рейси в Одесу, Дніпро, Харків, а також з Одеси й Дніпра.  

В аеропорту "Київ" (Жуляни) також планують прийняти вечірній літак із Мінська.

Крім того там відбудуться рейси у Запоріжжя та у зворотному напрямку. Решта рейсів позначені як скасовані.  

УП, оновлено
Теми: авіаБориспіль


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