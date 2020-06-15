В Украине возобновляется международное авиасообщение

С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение.

Источник: сайты аэропортов "Борисполь" и "Киев", трансляция Hromadske из "Борисполя"

Детали: Из международного аэропорта "Борисполь" на понедельник запланировано 15 рейсов, из них международные – 4 на прилет и на вылет.

В частности, это два рейса в Минск, рейсы в Амстердам и Дубаи и обратно.

Студентов из Индии забирает домой специальный рейс.

Некоторые направляются в Финляндию на работу, с пересадкой в ​​Минске. По прилету людям придется провести 14 дней в изоляции.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) также планируют принять вечерний самолет из Минска, кроме того состоятся рейсы в Запорожье и в обратном направлении. Остальные рейсов обозначены как отмененные.