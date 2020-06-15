В Украине возобновляется международное авиасообщение

С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение.

Источник: сайты аэропортов "Борисполь" и "Киев", трансляция Hromadske из "Борисполя"

Детали: Как сообщает корреспондент "Громадського", в аэропорту "Борисполь" на понедельник запланировано 15 рейсов, из них международные – 4 на прилет и на вылет.

В частности, это два рейса в Минск (Беларусь), рейсы в Амстердам (Нидерланды) и Дубай (ОАЭ) и обратно.

Студентов из Индии забирает в Дели специальный рейс.

На сайте аэропорта также значатся рейсы в Кишинев (Молдова), Вильнюс (Литва) и Остенде (Бельгия).

Некоторые направляется в Финляндию на работу, с пересадкой в ​​Минске. По прилету людям придется провести 14 дней в изоляции.

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" запланированы рейсы в Одессу, Днепр, Харьков, а также из Одессы и Днепра.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) также планируют принять вечерний самолет из Минска.

Кроме того, там состоятся рейсы в Запорожье и в обратном направлении. Остальные рейсов обозначены как отмененные.

Этому предшествовало: Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что с 15 июня граждане Украины смогут путешествовать: в Албанию и США – без ограничений на границе; в Турцию – без ограничений, но с тестированием по прибытию; в Великобританию – с соблюдением карантина 14 дней. С 27 июня украинцы смогут посещать Тунис – с тестированием по прибытию в страну. Также есть вероятность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

Справка: По новым правилам, пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты (респиратор или защитную маску) в аэропортах и ​​самолетах; также рекомендуется использовать одноразовые перчатки и соблюдать дистанцию ​​с другими пассажирами в 1,5-2 метра.

В терминалы аэропортов допускают только пассажиров, имеющих авиабилеты.

В терминалах аэропорта проводят температурный скрининг и опрос пассажиров о состоянии здоровья. В случае выявления таких симптомов, как температура 38°С и выше, нездоровый внешний вид, затрудненное дыхание, сухой кашель, пассажира передадут медперсоналу.

Все самолеты проходят регулярную санитарную обработку: и кабина; и салон с полками для багажа, индивидуальными столиками, подлокотниками, замками ремней безопасности; и туалеты.

Сотрудников аэропортов и авиакомпаний обеспечивают антисептиками, масками и перчатками. Персонал, работающий непосредственно с пассажирами, проходит ежедневный контроль состояния здоровья.

Знать больше: Мобильная регистрация и маски: Авиаслужба обнародовала требования к полетам на карантине