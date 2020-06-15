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Хабар для НАБУ і САП: суд арештував другого фігуранта справи, застава - 84 млн

Понеділок, 15 червня 2020, 12:05
Хабар для НАБУ і САП: суд арештував другого фігуранта справи, застава - 84 млн
Слово і діло

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про тримання під вартою відстороненого з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка – підозрюваного у справі про хабар керівництву антикорупційних органів.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 15 червня ВАКС постановив, що Іляшенко перебуватиме під вартою протягом 60 діб, до 10 серпня включно.

Суд також визначив як альтернативний запобіжний захід можливість внесення застави у розмірі 84 мільйони 80 тисяч гривень.

У разі внесення застави підозрюваний має дотримуватися, зокрема, таких обов’язків: прибувати до слідчого за його викликом, не виїздити з Києва без дозволу слідчого чи прокурора, носити електронний браслет.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів.

Що передувало: 14 червня ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, із можливістю внесення застави у 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газовидобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича, Микола Злочевський.

"Українська правда" у Threads

Теми: хабарНАБУАнтикорупційна прокуратурасуд
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