Взятка для НАБУ и САП: суд арестовал второго фигуранта дела, залог - 84 млн

Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании под стражей отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко - подозреваемого по делу о взятке руководству антикоррупционных органов.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 15 июня ВАКС постановил, что Иляшенко будет находиться под стражей в течение 60 суток, до 10 августа включительно.

Суд также определил как альтернативную меру пресечения возможность внесения залога в размере 84 миллиона 80 тысяч гривен.

В случае внесения залога подозреваемый должен придерживаться, в частности, таких обязанностей: прибывать к следователю по его вызову, не выезжать из Киева без разрешения следователя или прокурора, носить электронный браслет.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.

Что предшествовало: 14 июня ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является эксминистр экологии времена президентства Виктора Януковича, Николай Злочевский.