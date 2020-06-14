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Хабар керівництву НАБУ і САП: підозрюваному призначили 40 мільйонів застави

Неділя, 14 червня 2020, 17:02
Хабар керівництву НАБУ і САП: підозрюваному призначили 40 мільйонів застави

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому директору з правових питань компанії Burisma Андрію Кічі, підозрюваному у справі про хабар у 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ і САП, запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 40,3 мільйони гривень.

Джерело: засідання суду, що транслювалося на його каналі в YouTube

 
скріншот трансляції

Дослівно суддя: "Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кічі Андрія Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 10 серпня 2020 року включно.

Визначити підозрюваному Кічі Андрію Володимировичу заставу 19 тисяч 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 млн 358 тисяч 400 гривень".

Деталі: У кеші Google можна знайти інформацію про Кічу з сайту Burisma. Там ішлося, що він розпочав професійну діяльність в групі Burisma з посади юриста в 2003 році і був призначений директором з правових питань 2007 року.

До його основних обов’язків входив юридичний супровід усіх угод M&A та діяльності Burisma Group, проведення юридичного аудиту потенційних інвестицій.

Має ступінь магістра за спеціальністю "міжнародне інвестиційне право", захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Національному університеті "Одеська юридична академія", має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
  • У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
  • За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: хабарАнтикорупційна прокуратураНАБУЗлочевський
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