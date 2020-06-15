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У Києві заборонено купатися на пляжах – Кличко

Понеділок, 15 червня 2020, 12:33

Мер столиці Віталій Кличко нагадав, що міські пляжі Києва відкриті тільки як прибережні зони відпочинку, на них заборонено купатися.

Джерело: брифінг міського голови 15 червня

Пряма мова: "Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. 

Людям із груп ризику не рекомендовано відвідувати пляжі. Інші мають дотримуватися дистанції,  регулярно обробляти руки дезинфікуючими засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день".

Деталі: Мер нагадав, що в столиці не дозволяли відкривати бари, нічні клуби, розважальні центри. Наразі у Києві можуть працювати тільки літні майданчики кафе та ресторанів.

За словами Кличка, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів та барів. Штраф для закладів-порушників складає від 34 до 340 тисяч гривень.

Нагадаємо: Купальний сезон у столиці офіційно не розпочався, але люди купаються, пляжі обробляють дезінфікуючими засобами, а рятувальники слідкують за безпекою на воді.

Українська правда
Теми: КиївпляжіВіталій Кличкокоронавірус


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