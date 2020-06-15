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В Киеве запрещено купаться на пляжах – Кличко

Понедельник, 15 июня 2020, 12:33
В Киеве запрещено купаться на пляжах – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко напомнил, что городские пляжи Киева открыты только как прибрежные зоны отдыха, на них запрещено купаться.

Источник: брифинг городского головы 15 июня

Прямая речь: "Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности.

Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день".

Детали: Мэр напомнил, что в столице не позволяли открывать бары, ночные клубы, развлекательные центры. Сейчас в Киеве могут работать только летние площадки кафе и ресторанов.

По словам Кличко, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров. Штраф для нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен.

Напомним: Купальный сезон в столице официально не начался, но люди купаются, пляжи обрабатывают дезинфицирующими средствами, а спасатели следят за безопасностью на воде.

Украинская правда

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Темы: КиевпляжиВиталий Кличкокоронавирус
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