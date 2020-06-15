В Одесі представили нового командувача українського флоту

Нового командувача Військово-морськими силами контр-адмірала Олексія Неїжпапу представили в Одесі особовому складу ВМСУ.

Джерело: пресслужба Міноборони, "Думская"

Деталі: Для цього в Одесу на військово-транспортному літаку Ан-26 прибув міністр оборони Андрій Таран.

Повідомляється, що церемонія проходила в Будинку офіцерів Одеси.

Міністр подякував попереднику Неїжпапи на посаді Ігорю Воронченку. Вороненченка нагородили відзнакою Міноборони "за значні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, зміцненні територіальної безпеки, віддану багаторічну службу, зразкове виконання службового обов’язку і виявлений при цьому високий професіоналізм, честь і доблесть".

Таран вручив адміралу Воронченку офіцерський морський кортик. Вороненченка призначили на посаду головного інспектора Міноборони.

Міністр також назвав три складові, які в Україні нарощують у повній відповідності до стандартів НАТО:

забезпечення сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби;

створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки;

розбудова сучасної системи базування — як на Чорному, так і на Азовському морях.

11 червня президент призначив Неїжпапу командувачем Військово-морських сил Збройних сил України.

Згідно з сайтом Міноборони, Неїжпапа народився в 1975 році у Севастополі (АР Крим).

У 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році — Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони України у 2015-му.

У 2015-2019 роках був заступником командувача ВМС з бойової підготовки — начальником управління бойової підготовки командування ВМС ЗСУ.

Із квітня 2020 року Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача ВМС. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.