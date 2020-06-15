В Одессе представили нового командующего украинского флота

Нового командующего Военно-морскими силами контр-адмирала Алексея Неижпапу представили в Одессе личному составу ВМСУ.

Источник: пресс-служба Минобороны, "Думская"

Детали: Для этого в Одессу на военно-транспортном самолете Ан-26 прибыл министр обороны Андрей Таран.

Сообщается, что церемония проходила в Доме офицеров Одессы.

Министр поблагодарил предшественника Неижпапы в должности Игоря Воронченко. Вороненченка наградили знаком отличия Минобороны "за значительные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, укреплении территориальной безопасности, преданную многолетнюю службу, образцовое выполнение служебного долга и проявленные при этом высокого профессионализма, чести и доблести".

Таран вручил адмиралу Воронченко офицерский морской кортик. Вороненченка назначили на должность главного инспектора Минобороны.

Министр также назвал три составляющие, которые в Украине наращивают в полном соответствии со стандартами НАТО:

обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы;

создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки;

развитие современной системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях.

11 июня президент назначил Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Согласно сайту Минобороны, Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым).

В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.