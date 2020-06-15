В Одессе представили нового командующего украинского флота
Нового командующего Военно-морскими силами контр-адмирала Алексея Неижпапу представили в Одессе личному составу ВМСУ.
Источник: пресс-служба Минобороны, "Думская"
Детали: Для этого в Одессу на военно-транспортном самолете Ан-26 прибыл министр обороны Андрей Таран.
Сообщается, что церемония проходила в Доме офицеров Одессы.
Министр поблагодарил предшественника Неижпапы в должности Игоря Воронченко. Вороненченка наградили знаком отличия Минобороны "за значительные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, укреплении территориальной безопасности, преданную многолетнюю службу, образцовое выполнение служебного долга и проявленные при этом высокого профессионализма, чести и доблести".
Таран вручил адмиралу Воронченко офицерский морской кортик. Вороненченка назначили на должность главного инспектора Минобороны.
Министр также назвал три составляющие, которые в Украине наращивают в полном соответствии со стандартами НАТО:
- обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы;
- создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки;
- развитие современной системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях.
11 июня президент назначил Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Согласно сайту Минобороны, Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым).
В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.
В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ.
С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.
Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.