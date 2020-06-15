Суд щодо Стерненка: усіх затриманих відпустили – нардеп

Усіх затриманих під Шевченківським районним судом, де відбувалося засідання у справі Сергія Стерненка, відпустили.

Джерело: нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook

Пряма мова Стефанишиної: "Ветеран війни та аспірант КНУ щойно вийшов з райвідділу поліції. Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на волі!".

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