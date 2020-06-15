Суд щодо Стерненка: усіх затриманих відпустили – нардеп
Понеділок, 15 червня 2020, 19:41
Усіх затриманих під Шевченківським районним судом, де відбувалося засідання у справі Сергія Стерненка, відпустили.
Джерело: нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook
Пряма мова Стефанишиної: "Ветеран війни та аспірант КНУ щойно вийшов з райвідділу поліції. Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на волі!".
Передісторія:
- 15 червня під Шевченківським судом Києва сталися сутички, поліція затримала 5 осіб.
- При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.
- Цих поліцейських пізніше відсторонили.
Українська правда