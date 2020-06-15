Суд по Стерненко: всех задержанных отпустили – нардеп
Понедельник, 15 июня 2020, 19:41
Всех задержанных под Шевченковским районным судом, где проходило заседание по делу Сергея Стерненко, отпустили.
Источник: нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook
Прямая речь Стефанишиной: "Ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела милиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!".
Предыстория:
- 15 июня под Шевченковским судом Киева произошли столкновения, полиция задержала 5 человек.
- При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего.
- Позже этих полицейских отстранили.
Украинская правда