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Суд по Стерненко: всех задержанных отпустили – нардеп

Понедельник, 15 июня 2020, 19:41

Всех задержанных под Шевченковским районным судом, где проходило заседание по делу Сергея Стерненко, отпустили.

Источник: нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела милиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Стерненкосудполиция


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