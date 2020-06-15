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Суд по Стерненко: всех задержанных отпустили – нардеп

Понедельник, 15 июня 2020, 19:41
Суд по Стерненко: всех задержанных отпустили – нардеп

Всех задержанных под Шевченковским районным судом, где проходило заседание по делу Сергея Стерненко, отпустили.

Источник: нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела милиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!".

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Стерненкосудполиция
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