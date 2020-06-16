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Четверо воїнів постраждали від обстрілів на Донбасі – ООС

Вівторок, 16 червня 2020, 07:14

15 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових, ще один – бойове травмування.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Під ворожим вогнем опинились оборонці Новолуганського, Новоселівки Другої, Павлополя. 

По опорних пунктах у передмісті Авдіївка бойовики задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. 

Окрім того, російські окупанти порушували "тишу" поблизу Мар’їнки, використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

З початком поточної доби обстріли не припинились. Так, окупанти вели вогонь біля Оріхового. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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