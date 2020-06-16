Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Четверо воїнів постраждали від обстрілів на Донбасі – ООС

Вівторок, 16 червня 2020, 07:14
Четверо воїнів постраждали від обстрілів на Донбасі – ООС

15 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових, ще один – бойове травмування.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Під ворожим вогнем опинились оборонці Новолуганського, Новоселівки Другої, Павлополя. 

По опорних пунктах у передмісті Авдіївка бойовики задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. 

Окрім того, російські окупанти порушували "тишу" поблизу Мар’їнки, використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

З початком поточної доби обстріли не припинились. Так, окупанти вели вогонь біля Оріхового. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
Усі новини...
Реклама: