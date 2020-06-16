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Четверо воинов пострадали от обстрелов на Донбассе – ООС

Вторник, 16 июня 2020, 07:14
Четверо воинов пострадали от обстрелов на Донбассе – ООС

15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили трое украинских военных, еще один – боевое травмирование.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Захватчики обстреляли наши позиции с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: В вражеским огнем оказались защитники Новолуганского, Новоселовки Второй, Павлополя.

По опорным пунктам в пригороде Авдеевки боевики задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские оккупанты нарушали "тишину" вблизи Марьинки, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С началом текущих суток обстрелы не прекратились. Так, оккупанты вели огонь у Орехова.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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