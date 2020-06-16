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Аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній на найближчий час

Вівторок, 16 червня 2020, 09:03
Аеропорт Київ скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній на найближчий час
Фото finbalance.com.ua

Міжнародний аеропорт "Київ" повідомив про скасування усіх регулярних міжнародних пасажирських авіарейсів у зв’язку з продовженням карантину в Києві. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву аеропорт оприлюднив на своїй офіційній Facebook-сторінці. 

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у місті Києві, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  № 392 від 20.05.2020 року.

Будь ласка, уважно стежте за розкладом рейсів і уточнюйте інформацію у представників авіакомпаній", - йдеться у повідомленні аеропорту. 

Наразі невідомо, чи не відбудеться наступного відтермінування після 17 червня. Урядова постанова 392, на яку посилається аеропорт, не дозволяє містам з високим рівнем зараження, у тому числі Києву, запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня.

Зауважимо, пізно ввечері у понеділок міжнародні рейси з ранкового блоку були позначені у графіку як такі, що виконаються. Мова про рейси до Біллунда, Афін і Берліна (виконує Wizz Air) та Мінська (Виконує Belavia). Нині усі міжнародні авіарейси, заплановані на вівторок 16 червня, у графіку польотів на сайті аеропорту позначені як скасовані. 

У соціальних мережах, у тому числі на сторінці аеропорту, вдосталь обурених відгуків пасажирів, які отримали повідомлення про скасування ранкових рейсів лише близько першої ночі.

Нагадаємо, із 15 червня в Україні відновилося міжнародне пасажирське авіасполучення.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій напередодні анонсував відновлення з 16 червня польотів Wizz Air, заявивши, що компанія вже отримала необхідні дозволи.

Варто додати, що в разі відновлення польотів туристи поки не зможуть літати до ЄС. Детальніше - у статті: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Винятком є Греція, яка відкрила основні аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн, але українцям по прильоту необхідно буде здавати тест на коронавірус і проходити карантин.

Теми: Київавіакоронавірус
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