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Аэропорт "Киев" отменил все рейсы Wizz Air и других компаний на ближайшее время

Вторник, 16 июня 2020, 09:03
Аэропорт Киев отменил все рейсы Wizz Air и других компаний на ближайшее время
Фото finbalance.com.ua

Международный аэропорт "Киев" сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление аэропорт обнародовал на своей официальной Facebook-странице.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года .

Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", - говорится в сообщении аэропорта.

Пока неизвестно, не состоится ли следующая отсрочка после 17 июня. Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Заметим, поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, что выполняются. Речь о рейсах в Биллунд, Афины и Берлин (выполняет Wizz Air) и Минск (выполняет Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта обозначены как отмененные.

В социальных сетях, в том числе на странице аэропорта, достаточно возмущенных отзывов пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи.

Напомним, с 15 июня в Украине возобновилось международное пассажирское авиасообщение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий накануне анонсировал восстановления с 16 июня полетов Wizz Air, заявив, что компания уже получила необходимые разрешения

Стоит добавить, что в случае возобновления полетов туристы пока не смогут летать в ЕС. Подробнее - в статье: Между безвизом и коронавирусом: как останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС.

Исключением является Греция, которая открыла основные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран, но украинцам по прилету необходимо будет сдавать тест на коронавирус и проходить карантин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевавиакоронавирус
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