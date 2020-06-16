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Рада ухвалила закон про підтримку культури та креативних індустрій

Вівторок, 16 червня 2020, 12:32

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 3377 про підтримку культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу через карантин пов’язаний із поширенням COVID-19.

Джерело: засідання парламенту 16 червня

Деталі: Законопроєкт підтримали 343 народні депутати.

У законі доповнюється визначення креативному продукту та індустрії. Так, креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження".

А "креативний продукт — товари та послуги, що створені/надані за результатами культурного (мистецького) та/або креативного вираження і мають високу додану вартість".

Надаються "гранти інституційної підтримки" для забезпечення стабільної діяльності та розвитку в умовах дії обмежувальних заходів, внаслідок яких скасовуються або обмежуються масові заходи або іншим чином обмежується діяльність у сфері креативних індустрій.

"Гранти інституційної підтримки" надаються на безоплатній і безповоротній основі юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тих осіб, основний вид діяльності яких відноситься до видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій".

Закон передбачає:

  • Зменшення орендної плати для закладів культури, які не можуть використовуватися через карантин, тощо.
  • Зміни до закону про рекламу, які передбачають додаткові можливості для роботи радіо.
  • На період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.
  • Забезпечується діяльність Українського культурного фонду, виконання покладених на фонд функцій та повноважень у межах кошторису.

Кабінет міністрів у місячний строк з дня набрання чинності закону має розробити та затвердити порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту.

Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою.

Нагадаємо: 

  • Проєкт закону № 3377, що його ініціювали народні депутати, парламент ухвалив за основу 13 травня 2020 року. 
  • Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.
  • Новопризначений міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до уряду щодо повернення з держбюджету до Мінкульту перерозподілених на інші потреби 2 мільярдів гривень.
  • Також він наголосив, що після повернення фінансування Мінкульт створить концепцію того, як мають розподілитися кошти.

Українська правда
Теми: культуразаконодавствоВерховна Радакарантин


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