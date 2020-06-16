Рада ухвалила закон про підтримку культури та креативних індустрій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 3377 про підтримку культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу через карантин пов’язаний із поширенням COVID-19.

Джерело: засідання парламенту 16 червня

Деталі: Законопроєкт підтримали 343 народні депутати.

У законі доповнюється визначення креативному продукту та індустрії. Так, креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження".

А "креативний продукт — товари та послуги, що створені/надані за результатами культурного (мистецького) та/або креативного вираження і мають високу додану вартість".

Надаються "гранти інституційної підтримки" для забезпечення стабільної діяльності та розвитку в умовах дії обмежувальних заходів, внаслідок яких скасовуються або обмежуються масові заходи або іншим чином обмежується діяльність у сфері креативних індустрій.

"Гранти інституційної підтримки" надаються на безоплатній і безповоротній основі юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тих осіб, основний вид діяльності яких відноситься до видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій".

Закон передбачає:

Зменшення орендної плати для закладів культури, які не можуть використовуватися через карантин, тощо.

Зміни до закону про рекламу, які передбачають додаткові можливості для роботи радіо.

Забезпечується діяльність Українського культурного фонду, виконання покладених на фонд функцій та повноважень у межах кошторису.

Кабінет міністрів у місячний строк з дня набрання чинності закону має розробити та затвердити порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту.

Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою.

Раніше повідомлялося, що законом передбачається, що "на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення".

Водночас, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко повідомив, що комітет дослухався до його пропозицій і цю норму прибрали із законопроєкту. Вона є у тексті законопроєкту до першого читання.

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