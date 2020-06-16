Рада приняла закон о поддержке культуры и креативных индустрий

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3377 о поддержке культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса из-за карантина связаного с распространением COVID-19.

Источник: заседание парламента 16 июня

Детали: Законопроект поддержали 343 народных депутата.

В законе дополняется определения креативного продукта и промышленности. Так, "креативные индустрии - виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение".

А "креативный продукт - товары и услуги, созданные/предоставленные по результатам культурного (художественного) и/или креативного выражения и имеют высокую добавленную стоимость".

Предоставляются "гранты институциональной поддержки" для обеспечения стабильной деятельности и развития в условиях действия ограничительных мероприятий, в результате которых отменяются или ограничиваются массовые мероприятия или иным образом ограничивается деятельность в сфере креативных индустрий.

"Гранты институциональной поддержки" предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам всех форм собственности сферы культуры, культурно-познавательного (внутреннего) туризма и лиц, основной вид деятельности которых относится к видам экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии".

Закон предусматривает:

Уменьшение арендной платы для учреждений культуры, которые не могут использоваться из-за карантина, и тому подобное.

Изменения в закон о рекламе, которые предусматривают дополнительные возможности для работы радио.

Обеспечивается деятельность Украинского культурного фонда, выполнения возложенных на фонд функций и полномочий в пределах сметы.

Кабинет министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта.

Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, которые не являются арендой.

Ранее сообщалось, что законом предусматривается, что "на период карантина и к 31 декабря 2020 телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения".

В то же время, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко сообщил, что эту норму убрали из законопроекта. Она есть в тексте законопроекта к первому чтению.

Напомним: