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Нардепка "Батьківщини" планує скласти мандат

Вівторок, 16 червня 2020, 17:48

Народний депутат фракції "Батьківщина" Ольга Бєлькова планує скласти депутатські повноваження

Джерело: коментар нардепа "Українській правді"

Пряма мова: "Так, я планую скласти мандат. Але не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя".

Деталі: Бєлькова потрапила до Ради за списком "Батьківщини" під номером 17. 

Замість неї зайти до Ради має Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії).

Наразі фракція "Батьківщина" складається з 24 нардепів. На парламентських виборах потрапити до Ради змогли 24 нардепи "Батьківщини" за списком та 2 мажоритарників.

Українська правда
Теми: БатьківщинаВерховна Рада


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