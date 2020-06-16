Нардепка "Батьківщини" планує скласти мандат
Вівторок, 16 червня 2020, 17:48
Народний депутат фракції "Батьківщина" Ольга Бєлькова планує скласти депутатські повноваження
Джерело: коментар нардепа "Українській правді"
Пряма мова: "Так, я планую скласти мандат. Але не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя".
Деталі: Бєлькова потрапила до Ради за списком "Батьківщини" під номером 17.
Замість неї зайти до Ради має Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії).
Наразі фракція "Батьківщина" складається з 24 нардепів. На парламентських виборах потрапити до Ради змогли 24 нардепи "Батьківщини" за списком та 2 мажоритарників.
Українська правда