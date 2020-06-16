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Нардеп "Батькивщины" планирует сдать мандат

Вторник, 16 июня 2020, 17:48

Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова планирует сложить депутатские полномочия.

Источник: комментарий нардепа "Украинской правде"

Прямая речь: "Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь".

Детали: Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17.

Вместо нее зайти в Раду должен Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Сейчас фракция "Батькивщина" состоит из 24 нардепов. На парламентских выборах попасть в Раду смогли 24 нардепы "Батькивщины" по списку и 2 мажоритарщиков.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаВерховная Рада


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