Нардеп "Батькивщины" планирует сдать мандат
Вторник, 16 июня 2020, 17:48
Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова планирует сложить депутатские полномочия.
Источник: комментарий нардепа "Украинской правде"
Прямая речь: "Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь".
Детали: Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17.
Вместо нее зайти в Раду должен Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).
Сейчас фракция "Батькивщина" состоит из 24 нардепов. На парламентских выборах попасть в Раду смогли 24 нардепы "Батькивщины" по списку и 2 мажоритарщиков.
Украинская правда