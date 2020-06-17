У світі діагностували рекордну кількість нових випадків коронавірусу
Середа, 17 червня 2020, 04:28
16 червня в світі діагностували 142 557 заражень COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 37 278 випадків захворювання коронавірус, в США 25 450, в Індії 11 135, Росії 8248, Чилі 5013, Пакистані 4443 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 151 країнах світу.
16 червня у світі від коронавірусу померло 6592 пацієнтів.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі вже понад 8 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.