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У світі діагностували рекордну кількість нових випадків коронавірусу

Середа, 17 червня 2020, 04:28

16 червня в світі діагностували 142 557 заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 37 278 випадків захворювання коронавірус, в США 25 450, в Індії 11 135, Росії 8248, Чилі 5013, Пакистані 4443 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 151 країнах світу.

16 червня у світі від коронавірусу померло 6592 пацієнтів.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі вже понад 8 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Теми: коронавірус


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