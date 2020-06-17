У світі діагностували рекордну кількість нових випадків коронавірусу

16 червня в світі діагностували 142 557 заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 37 278 випадків захворювання коронавірус, в США 25 450, в Індії 11 135, Росії 8248, Чилі 5013, Пакистані 4443 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 151 країнах світу.

16 червня у світі від коронавірусу померло 6592 пацієнтів.

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