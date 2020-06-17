В мире диагностировали рекордное количество новых случаев коронавируса

16 июня в мире диагностировали 142557 заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 37278 случаев заболевания коронавирус, в США 25450, в Индии 11135, России 8248, Чили 5013, Пакистане 4443 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 151 странах мира.

16 июня в мире от коронавируса умерло 6592 пациентов.

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