Під ОП зібралися прихильники Шарія, а на Майдані – їхні противники
Біля офісу президента Володимира Зеленського зібралися прихильники блогера Анатолія Шарія та скандують "Вова виходь".
Джерело: пресслужба поліції Києва, кореспондент УП, трансляція у соцмережах
Деталі: Під стінами ОП зібралися приблизно 500 людей, які скандують: "Вова виходи" і "Не мой президент". Прихильники Шарія зібралися через свавілля правоохоронців і нападів на активістів та журналістів та кричать: "Полиция - работать".
Водночас, на Майдані Незалежності також зібралися 2 сотні активістів: половина із них у формі муніципальної варти та "Правого сектору".
Через акцію у центрі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки.
Дослівно поліція: "Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у середмісті столиці, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування".
16 червня "Демократична сокира" повідомляла, що планує зібратися у середу разом із Рухом Ветеранів України і "дружніми патріотичними організаціями" на Майдані Незалежності неподалік стели і вирушити на Банкову, де будуть мітингувати прихильники Шарія "для проведення моралізаторської бесіди на тему "Київ – українське місто".
Нагадаємо:
- Партія Шарія набрала 2,23% на парламентських виборах 2019 року.
- Наразі президент Володимир Зеленський працює в особливому режимі, адже у його дружини Олени підтвердили захворювання на коронавірус. Зеленську госпіталізували до лікарні.