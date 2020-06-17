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Під ОП зібралися прихильники Шарія, а на Майдані – їхні противники

Середа, 17 червня 2020, 10:37
Під ОП зібралися прихильники Шарія, а на Майдані – їхні противники
ФОТО: МАЗИЛЮК НАЗАРІЙ, УП

Біля офісу президента Володимира Зеленського зібралися прихильники блогера Анатолія Шарія та скандують "Вова виходь".

Джерело: пресслужба поліції Києва, кореспондент УП, трансляція у соцмережах

Деталі: Під стінами ОП зібралися приблизно 500 людей, які скандують: "Вова виходи" і "Не мой президент". Прихильники Шарія зібралися через свавілля правоохоронців і нападів на активістів та журналістів та кричать: "Полиция - работать".

Водночас, на Майдані Незалежності також зібралися 2 сотні активістів: половина із них у формі муніципальної варти та "Правого сектору".

Через акцію у центрі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки.

Дослівно поліція: "Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у середмісті столиці, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування".

 
Фото: Мазилюк Назарій, УП
 
Фото: Мазилюк Назарій, УП
 
Фото: Мазилюк Назарій, УП

16 червня "Демократична сокира" повідомляла, що планує зібратися у середу разом із Рухом Ветеранів України і "дружніми патріотичними організаціями" на Майдані Незалежності неподалік стели і вирушити на Банкову, де будуть мітингувати прихильники Шарія "для проведення моралізаторської бесіди на тему "Київ – українське місто".

 
Фото: Мазилюк Назарій, УП
 
Фото: Мазилюк Назарій, УП
 
Фото: Мазилюк Назарій, УП
 
Фото: Мазилюк Назарій, УП

Нагадаємо:

  • Партія Шарія набрала 2,23% на парламентських виборах 2019 року. 
  • Наразі президент Володимир Зеленський працює в особливому режимі, адже у його дружини Олени підтвердили захворювання на коронавірус. Зеленську госпіталізували до лікарні. 

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийШарійакціїКиїв
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