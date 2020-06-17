Возле ОП собрались сторонники Шария, а на Майдане – их противники

У офиса президента Владимира Зеленского собрались сторонники блогера Анатолия Шария и скандируют "Вова выходи".

Источник: пресс-служба полиции Киева, корреспондент УП, трансляция в соцсетях

Детали: Под стенами ОП собрались примерно 500 человек, которые скандируют: "Вова выходи" и "Не мой президент". Сторонники Шария собрались из-за произвола правоохранителей и кричат: "Полиция - работать".

В то же время, на Майдане Независимости также собрались 2 сотни активистов: половина из них в форме муниципальной варты и "Правого сектора".

Из-за акции в центре Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Дословно полиция: "Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство".

Фото: Мазилюк Назарий, УП

Фото: Мазилюк Назарий, УП

Фото: Мазилюк Назарий, УП

16 июня "Демократическая сокира" сообщала, что планирует собраться в среду вместе с Движением Ветеранов Украины и "дружественными патриотическими организациями" на Майдане Незалежности неподалеку стелы и отправиться на Банковую, где будут митинговать сторонники Шария "для проведения морализаторской беседы на тему "Киев - украинский город".

Фото: Мазилюк Назарий, УП

Фото: Мазилюк Назарий, УП

Фото: Мазилюк Назарий, УП

Фото: Мазилюк Назарий, УП

Напомним: