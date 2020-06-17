Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Возле ОП собрались сторонники Шария, а на Майдане – их противники

Среда, 17 июня 2020, 10:37
ФОТО: МАЗИЛЮК НАЗАРИЙ, УП

У офиса президента Владимира Зеленского собрались сторонники блогера Анатолия Шария и скандируют "Вова выходи".

Источник: пресс-служба полиции Киева, корреспондент УП, трансляция в соцсетях

Детали: Под стенами ОП собрались примерно 500 человек, которые скандируют: "Вова выходи" и "Не мой президент". Сторонники Шария собрались из-за произвола правоохранителей и кричат: "Полиция - работать".

В то же время, на Майдане Независимости также собрались 2 сотни активистов: половина из них в форме муниципальной варты и "Правого сектора".

Из-за акции в центре Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Дословно полиция: "Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство".

 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП

16 июня "Демократическая сокира" сообщала, что планирует собраться в среду вместе с Движением Ветеранов Украины и "дружественными патриотическими организациями" на Майдане Незалежности неподалеку стелы и отправиться на Банковую, где будут митинговать сторонники Шария "для проведения морализаторской беседы на тему "Киев - украинский город".

 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП

Напомним:

  • Партия Шария набрала 2,23% на парламентских выборах 2019 года.
  • Сейчас президент Владимир Зеленский работает в особом режиме, ведь у его жены Елены подтвердили заболевание на коронавирус. Зеленскую госпитализировали в больницу.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэры выйдут с презентацией своей новой партии - СМИ

фотоСША предоставляют Украине оборонное оснащение на $60 млн, включая ракеты Javelin

фотоВозле ОП собрались сторонники Шария, а на Майдане – их противники

Антирекорды COVID в Украине: 758 больных за сутки, 31 человек умер

фотоКомандир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Все главные новости...
Офис президента
Стерненко с активистами пошли к дому Венедиктовой и к ОПУ
Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис
Резников рассказал, что уже получил результаты теста на коронавирус
Последние новости
13:17
ЕС проведет полноценный саммит Восточного партнерства в 2021 году – источник
13:17
У Зеленского написали новый закон об особом статусе Донбасса
12:46
НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе — это отсрочит его рассмотрение в Раде
12:39
У офиса Зеленского задержали более 10 человек
12:37
Киев усиливает контроль карантина: за значительные нарушения могут закрыть
12:26
Участники пробного ВНО могут пройти тесты по всем предметам бесплатно - организаторы
12:12
Дело ФК "Динамо Киев" и Приватбанка: суд перенес пересмотр своего предыдущего постановления
12:11
Дожди не добрались пока до одного региона Украины
12:08
В Киеве 41 новый больной СOVID-19 и две жертвы
11:59
100 утопленников с начала лета: как безопасно отдыхать на водоемах
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!