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Возле ОП собрались сторонники Шария, а на Майдане – их противники

Среда, 17 июня 2020, 10:37
Возле ОП собрались сторонники Шария, а на Майдане – их противники
ФОТО: МАЗИЛЮК НАЗАРИЙ, УП

У офиса президента Владимира Зеленского собрались сторонники блогера Анатолия Шария и скандируют "Вова выходи".

Источник: пресс-служба полиции Киева, корреспондент УП, трансляция в соцсетях

Детали: Под стенами ОП собрались примерно 500 человек, которые скандируют: "Вова выходи" и "Не мой президент". Сторонники Шария собрались из-за произвола правоохранителей и кричат: "Полиция - работать".

В то же время, на Майдане Независимости также собрались 2 сотни активистов: половина из них в форме муниципальной варты и "Правого сектора".

Из-за акции в центре Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Дословно полиция: "Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство".

 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП

16 июня "Демократическая сокира" сообщала, что планирует собраться в среду вместе с Движением Ветеранов Украины и "дружественными патриотическими организациями" на Майдане Незалежности неподалеку стелы и отправиться на Банковую, где будут митинговать сторонники Шария "для проведения морализаторской беседы на тему "Киев - украинский город".

 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП
 
Фото: Мазилюк Назарий, УП

Напомним:

  • Партия Шария набрала 2,23% на парламентских выборах 2019 года.
  • Сейчас президент Владимир Зеленский работает в особом режиме, ведь у его жены Елены подтвердили заболевание на коронавирус. Зеленскую госпитализировали в больницу.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаЗеленскийШарийакцииКиев
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