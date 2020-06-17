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У Києві 41 новий хворий на СOVID-19 і дві жертви

Середа, 17 червня 2020, 12:08
У Києві 41 новий хворий на СOVID-19 і дві жертви

Іще у 41 мешканця Києва лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнпресконференції 17 червня

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 41 людину. Двоє людей померли". 

 

Деталі: Серед нових хворих за добу – 26 жінок (від 20 до 81 року) і 7-річна дівчинка, а також 10 чоловіків (від 25 до 75 років) та четверо хлопчиків (від 1 до 6 років). Захворіли і троє медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (11) та Голосіївському (5) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів.

Загалом у столиці вже 4026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 94 людини померли, подолали хворобу 1230 мешканців столиці ( з них за минулу добу – 66).

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Передісторія: 

  • За добу 16 червня в Україні підтвердили діагноз COVID-19 у 758 осіб, помер 31 хворий – це найбільші показники з початку пандемії нового коронавірусу.
  • Загалом за весь час пандемії захворіли 33 234 людини. З них 2 445 дітей та 5 656 медпрацівників. Загалом одужали 14 943 особи, а летальних випадків – 943.

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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