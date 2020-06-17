В Киеве 41 новый больной СOVID-19 и две жертвы
Еще у 41 жителя Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, двое больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресконференции 17 июня
Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Двое людей умерли".
Детали: Среди новых больных за сутки – 26 женщин (от 20 до 81 года) и 7-летняя девочка, а также 10 мужчин (от 25 до 75 лет) и четверо мальчиков (от 1 до 6 лет). Заболели и трое медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (11) и Голосеевском (5) районах.
В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов.
Всего в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 94 человека умерли, преодолели болезнь 1230 жителей столицы (из них за минувшие сутки – 66).
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Предыстория:
- За сутки 16 июня в Украине подтвердили диагноз COVID-19 у 758 человек, умер 31 больной – это самые высокие показатели с начала пандемии нового коронавируса.
- Всего за все время пандемии заболели 33 234 человека. Из них 2 445 детей и 5 656 медработников. В целом выздоровели 14 943 человека, а летальных случаев – 943.