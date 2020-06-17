Біля офісу Зеленського затримали 15 осіб

Під час акції біля офісу президента Володимира Зеленського правоохоронці затримали 15 осіб, які кидали димові шашки і застосовували сльозогінний газ.

Джерело: коментар "Українській правді" спікера Нацполіції Оксани Блищик, "Нацкорпус", голова поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу

Пряма мова Крищенка: "Наразі затримано 15 осіб. Усі вони в Печерському районному управлінні поліції. Щодо однієї особи порушено кримінальне провадження за статею 345 (опір працівнику поліції). Є відео, де хлопець задував поліцейських газовим балончиком. Іншим зараз надамо юридичну оцінку.

За медичною допомогою поки що ніхто не звертався. Є у нас три звернення. Одне із Маріїнського парку, коли проходила акція біля Офісу президента, до нас зателефонували дві особи і сказали, що на них напали. Зараз вони дають свідчення. Одна особа також сказала, що їй чимось влучили під час акції".

Деталі: За словами Крищенка, участь в акції біля ОП взяли приблизно 500 прихильників Шарія, а в альтернативній акції - понад 100 осіб. При цьому порядок у центрі столиці забезпечували майже 500 правоохоронців.

Спікер поліції повідомила УП, що під ОП затримали більше 10 осіб, які кидали димові шашки і застосовували сльозогінний газ. За словами Блищик, наразі їх доставляють до відділку поліції.

Частина активістів повернула на вулицю Грушевського. Вони зібралися до будинку президента та продовжили протест там. О 12.50 прихильники Шарія згорнули свою акцію та розійшлися.

Пресслужба "Нацкорпусу" повідомила, що біля офісу президента затримали 12 осіб. Там закликали "збиратися під Печерським райвідділком поліції", щоб "визволити своїх".

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