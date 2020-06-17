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У офиса Зеленского задержали 15 человек

Среда, 17 июня 2020, 14:13
У офиса Зеленского задержали 15 человек

Во время акции возле офиса президента Владимира Зеленского правоохранители задержали 15 человек, которые бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ.

Источник: комментарий "Украинской правде" спикера Нацполиции Оксаны Блищик, "Нацкорпус", глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге

Прямая речь Крищенко: "Сейчас задержаны 15 человек. Все они в Печерском районном управлении полиции. Относительно одного человека возбуждено уголовное производство по статье 345 (сопротивление работнику полиции). Есть видео, где парень задувал полицейских газовым баллончиком. Действиям других сейчас дают юридическую оценку.

За медицинской помощью пока никто не обращался. Есть у нас три обращения. Одно из Мариинского парка, когда проходила акция у Офиса президента, к нам позвонили два человека и сказали, что на них напали. Сейчас они дают показания. Один человек также сказал, что ему чем-то попали во время акции".

Детали: По словам Крищенко, участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, а в альтернативной акции - более 100 человек. При этом порядок в центре столицы обеспечивали почти 500 правоохранителей.

 

Спикер полиции сообщила УП, что возле ОП задержали более 10 человек, которые бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ. По словам Блищик, их доставили в отделение полиции.

Часть активистов повернула на улицу Грушевского. Они собрались у дома президента и продолжили протест там. В 12.50 сторонники Шария свернули свою акцию и разошлись.

 
 

Пресс-служба "Нацкорпуса" сообщает, что во время акции задержали 12 человек. Там призвали "собираться под Печерским райотделом полиции", чтобы "освободить своих".

Напомним:

  • Утром 17 июня возле офиса президента Владимира Зеленского собрались сторонники блогера Анатолия Шария из-за произвола правоохранителей и нападений на активистов и журналистов.
  • В то же время, на Майдане Независимости также собрались 2 сотни активистов: половина из них в форме муниципальной стражи и "Правого сектора", чтобы провести "морализаторскую беседу" со сторонниками Шария.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президентамитинги
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