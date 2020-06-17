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Зеленський пропонує зробити ЗНО добровільним для випускників шкіл

Середа, 17 червня 2020, 14:00

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але дозволити пройти ЗНО за бажанням.

Джерело: законопроєкт №3669, внесений президентом у парламент 17 червня

Деталі: Голова держави пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабінет міністрів може визначати тривалість навчального року у закладах освіти у зв’язку з епідемією COVID-19.

Також Зеленський пропонує доповнити розділ ІІ "Прикінцевих та перехідних положень" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Дослівно: "Установити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".

Інші подробиці: Як пройти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) добровільно, у пропозиціях президента не уточнюється.

Виконувачка обов’язків міністра освіти й науки Любомира Мандзій на засіданні Кабінету міністрів заявила, що "законопроєкт не скасовує обов’язкового ЗНО, він робить добровільною здачу державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання".

Вона також розповіла, що кошти учасникам пробного ЗНО, яке не відбудеться, повернуть найближчим часом – через ПриватБанк (на картку).  

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Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: карантиносвітаЗеленськийВерховна Радакоронавірус


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