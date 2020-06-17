Зеленський пропонує зробити ЗНО добровільним для випускників шкіл
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але дозволити пройти ЗНО за бажанням.
Джерело: законопроєкт №3669, внесений президентом у парламент 17 червня
Деталі: Голова держави пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабінет міністрів може визначати тривалість навчального року у закладах освіти у зв’язку з епідемією COVID-19.
Також Зеленський пропонує доповнити розділ ІІ "Прикінцевих та перехідних положень" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Дослівно: "Установити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".
Інші подробиці: Як пройти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) добровільно, у пропозиціях президента не уточнюється.
Виконувачка обов’язків міністра освіти й науки Любомира Мандзій на засіданні Кабінету міністрів заявила, що "законопроєкт не скасовує обов’язкового ЗНО, він робить добровільною здачу державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання".
Вона також розповіла, що кошти учасникам пробного ЗНО, яке не відбудеться, повернуть найближчим часом – через ПриватБанк (на картку).
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