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Зеленский предлагает сделать ВНО добровольным для выпускников школ

Среда, 17 июня 2020, 14:00

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, но разрешить пройти ВНО по желанию.

Источник: законопроект №3669, внесенный президентом в парламент 17 июня

Детали: Глава государства предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабинет министров может определять длительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.

Также Зеленский предлагает дополнить раздел II "Заключительных и переходных положений" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Дословно: "Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию".

Другие подробности: Как пройти внешнее независимое оценивание (ВНО) добровольно, в предложениях президента не уточняется.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на заседании Кабинета министров заявила, что "законопроект не отменяет обязательного ВНО, он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания".

Она также рассказала, что средства участникам пробного ВНО, которое не состоится, вернут в ближайшее время – через ПриватБанк (на карточку)..

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Алена Рощенко, УП, обновлено
Темы: карантинобразованиеЗеленскийВерховная Радакоронавирус


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