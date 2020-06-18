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Один військовий загинув та двоє постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі

Четвер, 18 червня 2020, 07:19

17 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, одного поранено та ще один боєць отримав бойове травмування. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "...обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї".

Деталі: Ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил біля Оріхового, Кримського, Шумів і Луганського. 

Також найманці вели вогонь  по оборонцях Опитного, Водяного, Пищевика, Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків та Невельського. 

За даними розвідки, 17 червня було поранено одного російського окупанта.

"Від початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", – підсумували в штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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