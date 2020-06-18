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Один военный погиб и двое пострадали в результате обстрелов на Донбассе

Четверг, 18 июня 2020, 07:19

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, один ранен и еще один боец ​​получил боевое травмирования.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "... обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия".

Детали: Враг обстреливал позиции Объединенных сил у Орехового, Крымского, Шумов и Луганского.

Также наемники вели огонь по защитникам Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

"С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


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