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Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла за місяць вдвічі – Степанов

Четвер, 18 червня 2020, 09:55

Кількість виявлених за добу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останній місяць зросла вдвічі.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на прес-конференції

Пряма мова: "Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо за останні тиждень, і порівняємо це навіть із місячною давністю, то кількість захворювань за добу в нас зросла в два рази.

Це все результат того, що українці повністю "скасували" карантинні обмеження. Я вважаю, що нам треба вже задуматися і вдуматися в ці цифри, які ми оголошуємо щодня щодо кількості захворювань і летальних випадків".  

Деталі: За добу 17 червня в Україні COVID-19 діагностували у рекордно великої кількості людей – 829 нових випадків, 23 хворих померли в середу, 504 одужали.

За кількістю нових випадків це третій антирекорд за останні кілька днів.

 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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