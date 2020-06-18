Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла за місяць вдвічі – Степанов

Четвер, 18 червня 2020, 09:55
Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла за місяць вдвічі – Степанов

Кількість виявлених за добу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останній місяць зросла вдвічі.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на прес-конференції

Пряма мова: "Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо за останні тиждень, і порівняємо це навіть із місячною давністю, то кількість захворювань за добу в нас зросла в два рази.

Це все результат того, що українці повністю "скасували" карантинні обмеження. Я вважаю, що нам треба вже задуматися і вдуматися в ці цифри, які ми оголошуємо щодня щодо кількості захворювань і летальних випадків".  

Деталі: За добу 17 червня в Україні COVID-19 діагностували у рекордно великої кількості людей – 829 нових випадків, 23 хворих померли в середу, 504 одужали.

За кількістю нових випадків це третій антирекорд за останні кілька днів.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: