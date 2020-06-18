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Количество новых случаев коронавируса за сутки выросло за месяц вдвое – Степанов

Четверг, 18 июня 2020, 09:55

Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции

Прямая речь: "Если мы проанализируем цифры, которые мы видим за последние неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза.

Это все результат того, что украинцы полностью "отменили" карантинные ограничения. Я считаю, что нам надо уже задуматься и вдуматься в эти цифры, которые мы объявляем ежедневно по количеству заболеваний и летальных исходов".

Детали: За сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

По количеству новых случаев это третий антирекорд за последние несколько дней.

 

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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