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Рада не підтримала оновлену програму дій уряду Шмигаля

Четвер, 18 червня 2020, 11:11
Рада не підтримала оновлену програму дій уряду Шмигаля

Народні депутати провалили голосування за оновлену програму діяльності Кабінету міністрів.

Джерело: рішення на засіданні Ради 18 червня підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226

Деталі: Фракції "Голос", "Батьківщина" та "ОПЗЖ" не голосували за програму діяльності Кабінету міністрів.

Нардепи опозиційних партій заявляли, що уряд Шмигаля не заслуговує на імунітет та має піти у відставку.

Однією з претензій нардепів була присутність Арсена Авакова на посаді міністра МВС.

Парламентарі "Євросолідарності" заявили, що зібрали 80 підписів за відставку Кабміну Шмигаля.

 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 червня представив у Верховній Раді оновлену програму діяльності уряду.

За його словами, успішність діяльності уряду також залежить від співпраці КМУ та парламенту.

Нову програму уряду розширили до 85 сторінок, вона структурована по кожному міністерству та передбачала падіння ВВП у 2020 році на 4-8%.

Першу програму дій уряду у Раді прозвали "рефератом" та відправили на доопрацювання на прохання самого Шмигаля.

Нагадаємо:

  • 4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами.  Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня. 
  • Законодавство України визначає, що програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду. 
  • Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення. 
  • Оновлена програма діяльності уряду нараховувала кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

Знати більше: Імунітет на рік. Як в Україні програми уряду перетворились на формальність

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаШмигаль
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