Рада не поддержала обновленную программу действий правительства Шмыгаля
Народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров.
Источник: решение на заседании Рады 18 июня поддержали лишь 207 нардепов из необходимых 226
Детали: Фракции "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ" не голосовали за программу деятельности Кабинета министров.
Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет и должно уйти в отставку.
Одной из претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова в должности министра МВД.
Парламентарии "Евросолидарности" заявили, что собрали 80 подписей за отставку Кабмина Шмыгаля.
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил в Верховной Раде программу деятельности правительства.
По его словам, успешность деятельности правительства также зависит от сотрудничества КМУ и парламента.
Новую программу правительства расширили до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%.
Первую программу действий правительства в Раде прозвали "рефератом" и отправили на доработку по просьбе самого Шмыгаля.
Напомним:
- 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.
- Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.
- Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.
- Обновленная программа деятельности правительства насчитывала несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.
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