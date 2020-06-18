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Рада не поддержала обновленную программу действий правительства Шмыгаля

Четверг, 18 июня 2020, 11:11

Народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров.

Источник: решение на заседании Рады 18 июня поддержали лишь 207 нардепов из необходимых 226

Детали: Фракции "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ" не голосовали за программу деятельности Кабинета министров.

Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет и должно уйти в отставку.

Одной из претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова в должности министра МВД.

Парламентарии "Евросолидарности" заявили, что собрали 80 подписей за отставку Кабмина Шмыгаля.

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил в Верховной Раде программу деятельности правительства.

По его словам, успешность деятельности правительства также зависит от сотрудничества КМУ и парламента.

Новую программу правительства расширили до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%.

Первую программу действий правительства в Раде прозвали "рефератом" и отправили на доработку по просьбе самого Шмыгаля.

Напомним:

  • 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.
  • Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.
  • Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.
  • Обновленная программа деятельности правительства насчитывала несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

Узнать больше: Иммунитет на год. Как в Украине программы правительства превратились в формальность

Алена Мазуренко, УП
Темы: Кабинет министровВерховная РадаШмыгаль


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