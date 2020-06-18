Ляшко показал три сценария эпидемии: на сезонность рассчитывать не стоит

Украина может пойти по нескольким сценариям распространения коронавирусной болезни COVID-19, но на нулевую сезонность, то есть отсутствие случаев летом, рассчитывать не стоит.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции

Детали: Ляшко рассказал, что по данным ВОЗ в мире выявляют в среднем 30% коронавирусной болезни: другие не обращаются к врачам или переносят болезнь в легкой форме.

Моделирование, осуществленное Минздравом с Киевской школой экономики, показывает, что в Украине в мае обнаруживали до 40% больных. Таким образом, в стране потенциально может болеть 132 тысяч человек. Но эти данные – модельные, их надо проверить. Поэтому будет большое исследование на базе ИФА-тестов.

Эксперты просчитали 81 сценарий развития эпидемии в Украине, сейчас ретроспективно выбрали три "самых оптимистичных", которые учитывают сезонность в летнее время. Это "черный", "желтый" и "зеленый" сценарии.

Ляшко показал: если бы Украина не ввела карантин в марте, то сейчас имела бы 145 тысяч умерших - в результате коронавируса и коллапса медицинской системы (это худший сценарий).

Поэтому "введение карантина до вспышек и значительного роста коронавируса было оправданным и правильным". В противном случае уже с 25 апреля не хватало бы коек в больницах.

Пойдет ли Украина по "желтому" или "зеленому" сценарию, зависят от того, насколько украинцы будут соблюдать эпидемические требования.

Прямая речь Ляшко: "Нулевой сезонности нет, можете рассчитывать только на умеренную сезонность".

Другие подробности: Главный санврач пояснил, что эпидемия из Китая перекинулась на Европу и США, затем там возникло "межсезонное плато", далее COVID-19 пошел в Южную Америку (Бразилию), Индию и Африку. В целом это указывало бы на сезонность болезни, если бы не страны Восточной Европы: в частности, соседи Украины – Беларусь, Россия, Молдова – показывают значительный рост количества больных.

Украина "балансирует" внизу графика, но прирост – больше общемирового.

70% смертей от коронавируса в Украине – это люди старше 60 лет