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Комітет не підтримав Шкарлета на посаду міністра освіти

Четвер, 18 червня 2020, 12:58

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Джерело: секретар комітету Наталія Піпа з фракції "Голос", яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Профільний комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти".

Нагадаємо: Освітяни, науковці та інші небайдужі 18 червня вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Шкарлета очільником МОН.

Що передувало: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Раніше "Українська правда. Життя" повідомляла, що Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівосвіта


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