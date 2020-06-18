Комитет не поддержал Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Источник: секретарь комитета Наталья Пипа из фракции "Голос", которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования".

Напомним: Педагоги, ученые и другие неравнодушные 18 июня вышли на протест под Верховную Раду против назначения Шкарлета главой МОН.

Что предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Ранее "Украинская правда. Жизнь" сообщала, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).