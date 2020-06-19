Рада проголосувала за нового міністра

Верховна Рада проголосувала за призначення Романа Абрамовського на посаду міністра навколишнього середовища та природних ресурсів.

Джерело: засідання парламенту 19 червня

Деталі: На кнопку "за" натиснули 264 нардепи

Представляючи себе з трибуни, Абрамовський запевнив, що чітко знає, що робити, щоб подолати виклики, які стоять перед галуззю.

Він подякував уряду Дениса Шмигаля за розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два, та запевнив, що від самого початку був противником об’єднання відомств енергетики та екології.

Водночас парламентська опозиція, зокрема представник "Батьківщини" Сергій Власенко нарікав, що нардепам пропонують чергового "кота в мішку": кандидата, який не деталізує свою програму діяльності на майбутній посаді.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування нардеп "Слуги народу" Олег Бондаренко запевнив, що на засіданні комітету Абрамовський "з честю склав іспит, який тривав півтори години".

Після голосування новий міністр склав присягу на вірність народу України.

Нагадаємо: Абрамовський - колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лютий-вересень 2015 року).

Що передувало: 27 травня 2020 року уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі органи.