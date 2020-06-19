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Рада проголосовала за нового министра

Пятница, 19 июня 2020, 11:51

Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Источник: заседание парламента 19 июня

Детали: На кнопку "за" нажали 264 нардепа

Представляя себя с трибуны, Абрамовский заверил, что четко знает, что делать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед отраслью.

Он поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии.

В то же время парламентская оппозиция, в частности представитель "Батькивщины" Сергей Власенко сетовал, что нардепам предлагают очередного "кота в мешке": кандидата, который не показывает свою программу деятельности на будущей должности.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования нардеп "Слуги народа" Олег Бондаренко заверил, что на заседании комитета Абрамовский "с честью сдал экзамен, который длился полтора часа".

После голосования новый министр принес присягу на верность народу Украины.

Напомним: Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Что было ранее: 27 мая 2020 года правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная РадаКабинет министров


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