У Києві й 10 областях забагато нових хворих із COVID-19 для пом’якшення карантину

Місто Київ, Волинська, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області, як і раніше, не відповідають критеріям для наступного етапу пом’якшення карантину.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Усі ці області мають надто високу частоту випадків коронавірусної хвороби (COVID-19): інцидентність вища за 12 випадків на 100 000 населення впродовж 7 днів поспіль.

На Закарпатті також більше половини лікарняних ліжок, передбачених для хворих із коронавірусом, заповнені: 52,71%.

При цьому МОЗ досі використовує три критерії: інцидентність, завантаженість ліжок і охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко напередодні говорив, що індикаторів тепер буде чотири, а не три: 1) заповненість ліжок для хворих на COVID-19; 2) кількість тестувань ПЛР-методом та ІФА-методом, яку піднімають з 12 до 24 на 100 тисяч населення; 3) коефіцієнт виявлення випадків 11% (цей індикатор замінить інцидентність); 4) показник динаміки зростання випадків інфікування (сума випадків за цей тиждень порівнюється з минулим тижнем).

Також Ляшко сказав, що у деяких областях України жорсткий карантин може бути введено вже з 22 червня, тоді як адаптивний карантин продовжено щонайменше до 31 липня.

Київ і 10 областей в останні дні не мають підстав для пом’якшення карантину, хоча Чернігівську замінила в цьому переліку Харківська область.