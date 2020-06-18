Деяким областям "світить" жорсткий карантин, але є шанс на літо без карантину

У деяких областях України можуть запровадити жорсткий карантин із 22 червня в разі поганої епідемічної динаміки, водночас Україна має шанс 3-4 місяці жити без карантину, якщо громадяни будуть дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.

Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на пресконференції, яку вперше за час карантину провели офлайн, але на відкритому повітрі

Пряма мова Ляшка: "Цей графік показує, коли і як на території нашої країни буде впроваджуватися адаптивний карантин… Цей графік показує, що якщо ми рухаємося без сезонності, у деяких областях нашої країни жорсткий карантин уже може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання може показати ці цифри.

Якщо ми підемо по жовто-зеленому сценарію, імовірність того, що влітку ми можемо пройти без карантину також досить висока. 3-4 місяці Україна може прожити без карантину. Головне зараз правильно дотримуватися протиепідемічних норм і м’яко виходити з карантинних обмежень.

Якщо цього не робити, ми можемо запускати певні області в карантин, у тому числі жорсткий карантин. Як це робити, ми прописали в новій постанові Кабінету міністрів, яка була схвалена вчора і набирає чинності наступної середи, 22 червня".

Деталі: Зокрема, в цій постанові написано, що карантин поширюється на територію всієї держави до 31 липня і має наступні обмеження: обов’язкове носіння масок у будівлях і в громадському транспорті, діяльність дитячих закладів оздоровлення й відпочинку заборонена до 31 липня, масові заходи – з кількістю осіб не більше, ніж один на 5 кв м, у громадських будівлях, закладах харчування, магазинах – не більше однієї людини на 10 кв м, у транспорті – не більше кількості місць.

Посилення карантину будуть запроваджувати регіональні комісії ТЕБ та НС.

Підставою буде подання головного санітарного лікаря області.

Індикаторів тепер буде чотири, а не три: 1) заповненість ліжок для хворих на COVID-19; 2) кількість тестувань ПЛР-методом та ІФА-методом, яку піднімають з 12 до 24 на 100 тисяч населення; 3) коефіцієнт виявлення випадків 11% (цей індикатор замінить інцидентність); 4) показник динаміки зростання випадків інфікування (сума випадків за цей тиждень порівнюється з минулим тижнем).

Якщо зростання динаміки перевищує показник 10, то область повинна застосовувати карантин. І це не обов’язково поширюється на всю область: комісія може застосувати обмеження до певних населених пунктів.

Ляшко наголосив, що потрібно створити умови для дотримання людьми протиепідемічних умов – і в суботу комісія вирішила провести перевірку транспорту щодо можливості дотримання вимог, крім того уряд планує посилити відповідальність за відсутність маски у громадських місцях.