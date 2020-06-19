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В Киеве и 10 областях слишком много новых больных с COVID-19 для смягчения карантина

Пятница, 19 июня 2020, 12:04

Город Киев, Волынская, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области, по-прежнему не соответствуют критериям для следующего этапа смягчения карантина.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Все эти области имеют слишком высокую частоту случаев коронавирусной болезни (COVID-19): инцидентность выше 12 случаев на 100 000 населения в течение 7 дней подряд.

 

На Закарпатье также более половины больничных коек, предусмотренных для больных с коронавирусом, заполнены: 52,71%.

При этом Минздрав до сих пор использует три критерия: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием не ниже уровня инцидентности.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко накануне говорил, что индикаторов теперь будет четыре, а не три: 1) заполненность коек для больных COVID-19; 2) количество тестирований ПЦР-методом и ИФА-методом, которую поднимают с 12 до 24 на 100 000 населения; 3) коэффициент выявления случаев 11% (этот индикатор заменит инцидентность) 4) показатель динамики роста случаев инфицирования (сумма случаев за эту неделю сравнивается с прошлой неделей).

Также Ляшко сказал, что в некоторых областях Украины жесткий карантин может быть введен уже с 22 июня, тогда как адаптивный карантин продлен как минимум до 31 июля.

Киев и 10 областей в последние дни не имеют оснований для смягчения карантина, хотя Черниговскую заменила в этом списке Харьковская область.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Киев


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