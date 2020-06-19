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НАБУ оголосило підозру ексміністру Омеляну

П'ятниця, 19 червня 2020, 13:17
НАБУ оголосило підозру ексміністру Омеляну

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Джерело: сайт НАБУ, сам Омелян у Facebook

Деталі: Дії екстоппосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення майже усіх портових зборів на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

До того ж, розповідають у бюро, Міністерство фінансів виступало проти зменшення портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

У підсумку, рішення експосадовця призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.

Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Омелян у соцмережі написав, що його у п’ятницю запросили в НАБУ на допит у якості свідка і намагаються вручити підозру.

Він наголосив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товаро/вантажопотоку і що завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-2019 роках ріст більше, ніж на 20%, і росте досі.

Пряма мова: "Це, безумовно, прецедент, і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві.

Шкода, що НАБУ на очах перетворюється на ДБР-2.

До речі, першим було провадження по Раянейр. Там я теж "завдав" збитків?"

Нагадаємо: У лютому 2019 року до суду скерували ще одну справу проти Омеляна. У ній ексміністра звинувачують в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмелянНАБУкримінал
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