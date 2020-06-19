НАБУ объявило подозрение экс-министру Омеляну

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Источник: сайт НАБУ, сам Омелян в Facebook

Детали: действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, рассказывают в бюро, Министерство финансов выступало против уменьшения портовых сборов, кроме прочего, подчеркивая, что именно уменьшение административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В итоге, решение Омеляна привело к недопоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн получено 173,1 млн грн.

Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Омелян в соцсети написал, что его в пятницу пригласили в НАБУ на допрос в качестве свидетеля и пытаются вручить подозрение.

Он подчеркнул, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и что благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более, чем на 20%, и растет до сих пор.

Прямая речь: "Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве.

Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2.

Кстати, первым было производство по Раянейр. Там я тоже "нанес" ущерб?"

Напомним: В феврале 2019 года в суд направили еще одно дело против Омеляна. В нем экс-министра обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.