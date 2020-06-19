Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ объявило подозрение экс-министру Омеляну

Пятница, 19 июня 2020, 13:17
НАБУ объявило подозрение экс-министру Омеляну

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Источник: сайт НАБУ, сам Омелян в Facebook

Детали: действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, рассказывают в бюро, Министерство финансов выступало против уменьшения портовых сборов, кроме прочего, подчеркивая, что именно уменьшение административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В итоге, решение Омеляна привело к недопоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн получено 173,1 млн грн.

Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Омелян в соцсети написал, что его в пятницу пригласили в НАБУ на допрос в качестве свидетеля и пытаются вручить подозрение.

Он подчеркнул, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и что благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более, чем на 20%, и растет до сих пор.

Прямая речь: "Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве.

Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2.

Кстати, первым было производство по Раянейр. Там я тоже "нанес" ущерб?"

Напомним: В феврале 2019 года в суд направили еще одно дело против Омеляна. В нем экс-министра обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмелянНАБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Омелян
Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Как НАБУ пытается стать государственным "коллектором"
Последние новости
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
Все новости...
Реклама: