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Партія мерів: 6 міських голів презентували "ПроПозицію"

П'ятниця, 19 червня 2020, 13:43

У Києві презентували політичну партію "ПроПозиція" – так звану партію мерів, адже її створюють міські голови.

Джерело: трансляція нової політичної сили у Facebook

Деталі: У презентації взяли участь міські голови Дніпра Борис Філатов, Миколаєва Олександр Сєнкевич, Чернівців Олексій Каспрук, Житомира Сергій Сухомлин, Кропивницького Андрій Райкович, Каховки Андрій Дяченко.

Ведуча Ксенія Смірнова сказала, що "це не є партія мерів – це партія професіоналів", які хочуть запропонувати конструктивні пропозиції, як змінити те, що не задовольняє, а не просто бути в опозиції.

За її словами, місцевий бюджет під час карантину і кризи довелося перекроювати – і всі проблеми пришвидшили бажання створити "дійсно потужну професійну силу людей, які розуміють конкретні проблеми на своїх місцях, знають, як їх вирішувати, і мають важелі впливу політично тиснути і відстоювати права громадян на самоврядування".    

Пряма мова Бориса Філатова: "Це не політичний проект, створений з метою переобрання на місцевих виборах кожного з присутніх. Ми створюємо політичну партію. Кожна партія повинна брати участь в політичних процесах з метою мати представництво у владі.

Ми вважаємо, що саме наша партія, в першу чергу, представляє інтереси людей, тому що, напевно, немає в цій країні більше персонажів, які щодня спілкуються з людьми і ходять ногами по вулицях і подвір'ях. Політика робиться у дворах – і там бачиться краще, як живуть люди.

Звісно, ми хочемо, щоб наша партія отримала успішний результат на місцевих виборах. Це перша мета. Далі будуть парламентські. Ми запрошуємо всіх - і ми йдемо з чіткою програмою...

Хочемо підкреслити, щоб уникнути спекуляцій – щоб не говорили: ось, вони створили партію, зараз вони оберуться – і розбіжаться. Ні. Ми хочемо, щоб у нашій країні були дотримані права місцевого самоврядування, у нас є візія, у нас є пропозиція і ми знаємо, як це зробити".

Олена Рощенко, УП
Теми: партіїмісцева владаФілатов


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