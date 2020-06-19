Партія мерів: 6 міських голів презентували "ПроПозицію"

У Києві презентували політичну партію "ПроПозиція" – так звану партію мерів, адже її створюють міські голови.

Джерело: трансляція нової політичної сили у Facebook

Деталі: У презентації взяли участь міські голови Дніпра Борис Філатов, Миколаєва Олександр Сєнкевич, Чернівців Олексій Каспрук, Житомира Сергій Сухомлин, Кропивницького Андрій Райкович, Каховки Андрій Дяченко.

Ведуча Ксенія Смірнова сказала, що "це не є партія мерів – це партія професіоналів", які хочуть запропонувати конструктивні пропозиції, як змінити те, що не задовольняє, а не просто бути в опозиції.

За її словами, місцевий бюджет під час карантину і кризи довелося перекроювати – і всі проблеми пришвидшили бажання створити "дійсно потужну професійну силу людей, які розуміють конкретні проблеми на своїх місцях, знають, як їх вирішувати, і мають важелі впливу політично тиснути і відстоювати права громадян на самоврядування".

Пряма мова Бориса Філатова: "Це не політичний проект, створений з метою переобрання на місцевих виборах кожного з присутніх. Ми створюємо політичну партію. Кожна партія повинна брати участь в політичних процесах з метою мати представництво у владі.

Ми вважаємо, що саме наша партія, в першу чергу, представляє інтереси людей, тому що, напевно, немає в цій країні більше персонажів, які щодня спілкуються з людьми і ходять ногами по вулицях і подвір'ях. Політика робиться у дворах – і там бачиться краще, як живуть люди.

Звісно, ми хочемо, щоб наша партія отримала успішний результат на місцевих виборах. Це перша мета. Далі будуть парламентські. Ми запрошуємо всіх - і ми йдемо з чіткою програмою...

Хочемо підкреслити, щоб уникнути спекуляцій – щоб не говорили: ось, вони створили партію, зараз вони оберуться – і розбіжаться. Ні. Ми хочемо, щоб у нашій країні були дотримані права місцевого самоврядування, у нас є візія, у нас є пропозиція і ми знаємо, як це зробити".

Інші подробиці: Олександр Сєнкевич сказав, що партія не має "ідеології особистості" – її планують будувати знизу, з місцевого самоврядування.

Він сказав, що партія відкрита – тож мер Черкас Анатолій Бондаренко та інші керівники міст зможуть долучитися, якщо їх влаштує "маніфест" партії. Однак додав, що "не може бути місцеве самоуправління в опозиції до центральної влади".

Сєнкевич додав, що до "ПроПозиції" будуть пропонувати долучатися не лише іншим мерам, а й лідерам громадської думки й місцевого самоврядування.

На запитання про можливість приєднання до партії міського голови Києва Віталія Кличка, голова Житомира Сергій Сухомлин відповів: "Віталій Кличко – це наш партнер… Він іде на вибори зі своєю партією УДАР, і ми це поважаємо".

Борис Філатов сказав, переговори тривають – і "мери ще будуть", але "немає плану по мерах" – до переговорів запрошують усіх охочих.

Він заявив: "Якщо Кличко хоче, то він може приєднатися. Якщо ні, то він може пояснити суспільству, медіа, чому він це не підтримує. Тут усі різні, але всі рівні".

За його словами, "у нас немає олігархів, ми усі самодостатні хлопці".

Програму партії пообіцяли оприлюднити у липні.