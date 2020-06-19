Партия мэров: 6 глав городов презентовали "ПроПозицію"

В Киеве презентовали политическую партию "ПроПозиція" – так называемую партию мэров, так как ее создают городские главы.

Источник: трансляция новой политической силы в Facebook

Детали: В презентации участвовали городские главы Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович, Каховки Андрей Дяченко.

Ведущая Ксения Смирнова сказала, что "это не партия мэров – это партия профессионалов", которые хотят предложить конструктивные предложения, как изменить то, что не удовлетворяет, а не просто быть в оппозиции.

По ее словам, местный бюджет во время карантина и кризиса пришлось перекраивать – и все проблемы ускорили желание создать "действительно мощную профессиональную силу людей, которые понимают конкретные проблемы на своих местах, знают, как их решать, и имеют рычаги влияния политически давить и отстаивать права граждан на самоуправление".

Прямая речь Бориса Филатова: "Это не политический проект, созданный с целью переизбрания на местных выборах каждого из присутствующих. Мы создаем политическую партию. Каждая партия должна участвовать в политических процессах с целью иметь представительство во власти.

Мы считаем, что именно наша партия, в первую очередь, представляет интересы людей, потому что, наверное, нет в этой стране больше персонажей, который каждый день общаются с людьми и ходят ногами по улицам и дворам. Политика делается во дворах – и там видится лучше, как живут люди.

Естественно, мы хотим, чтобы наша партия получила успешный результат на местных выборах. Это первая цель. Дальше будут парламентские. Мы приглашаем всех – и мы идем с четкой программой...

Хотим подчеркнуть во избежание спекуляций – чтобы не говорили: вот, они создали партию, сейчас они изберутся – и разбегутся. Нет. Мы хотим, чтобы в нашей стране были соблюдены права местного самоуправления, у нас есть визия, у нас есть пропозиция (предложение – ред.) и мы знаем, как это сделать".

Другие подробности: Александр Сенкевич сказал, что у партии нет "идеологии личности" – ее планируют строить снизу, с местного самоуправления.

Он сказал, что партия открыта – так что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и другие руководители городов смогут присоединяться, если их устроит "манифест" партии. Однако добавил, что "не может быть местное самоуправление в оппозиции к центральной власти".

Сенкевич добавил, что в партии "ПроПозиція" будут предлагать участвовать не только другим мэрам, но и лидерам общественного мнения и местного самоуправления.

На вопрос о возможности присоединения к партии мэра Киева Виталия Кличко, глава Житомира Сергей Сухомлин ответил: "Виталий Кличко – это наш партнер... Он идет на выборы со своей партией УДАР, и мы это уважаем".

Борис Филатов сказал, что переговоры продолжаются – и "мэры еще будут", но "нет плана по мерам" – к переговорам приглашают всех желающих.

Он заявил: "Если Кличко хочет, то он может присоединиться. Если нет, то он может объяснить обществу, медиа, почему он это не поддерживает. Здесь все разные, но все равные".

По его словам, "у нас нет олигархов, мы все самодостаточные ребята".

Программу партии пообещали обнародовать в июле.