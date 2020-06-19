Партия мэров: 6 глав городов презентовали "ПроПозицію"

В Киеве презентовали политическую партию "ПроПозиція" – так называемую партию мэров, так как ее создают городские главы.

Источник: трансляция новой политической силы в Facebook

Детали: В презентации участвовали городские главы Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович, Каховки Андрей Дяченко.

Ведущая Ксения Смирнова сказала, что "это не партия мэров – это партия профессионалов", которые хотят предложить конструктивные предложения, как изменить то, что не удовлетворяет, а не просто быть в оппозиции.

По ее словам, местный бюджет во время карантина и кризиса пришлось перекраивать – и все проблемы ускорили желание создать "действительно мощную профессиональную силу людей, которые понимают конкретные проблемы на своих местах, знают, как их решать, и имеют рычаги влияния политически давить и отстаивать права граждан на самоуправление".

Прямая речь Бориса Филатова: "Это не политический проект, созданный с целью переизбрания на местных выборах каждого из присутствующих. Мы создаем политическую партию. Каждая партия должна участвовать в политических процессах с целью иметь представительство во власти.

Мы считаем, что именно наша партия, в первую очередь, представляет интересы людей, потому что, наверное, нет в этой стране больше персонажей, который каждый день общаются с людьми и ходят ногами по улицам и дворам. Политика делается во дворах – и там видится лучше, как живут люди.

Естественно, мы хотим, чтобы наша партия получила успешный результат на местных выборах. Это первая цель. Дальше будут парламентские. Мы приглашаем всех – и мы идем с четкой программой...

Хотим подчеркнуть во избежание спекуляций – чтобы не говорили: вот, они создали партию, сейчас они изберутся – и разбегутся. Нет. Мы хотим, чтобы в нашей стране были соблюдены права местного самоуправления, у нас есть визия, у нас есть пропозиция (предложение – ред.) и мы знаем, как это сделать".