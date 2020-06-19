Офіційно: Вінницьку облдержадміністрацію очолив ексглава ДУСі
П'ятниця, 19 червня 2020, 14:02
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова очільником Вінницької обласної державної адміністрації.
Джерело: указ від 18 червня, оприлюднений на сайті глави держави
Деталі: Іншим указом Борзова увільнено від керівництва Державним управлінням справами.
Що передувало: На засіданні 12 червня Кабінет міністрів погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.
Передісторія:
- Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
- У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства. 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його офіційним керівником ДУС.
- У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
- Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги народу": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.
Українська правда