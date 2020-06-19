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Офіційно: Вінницьку облдержадміністрацію очолив ексглава ДУСі

П'ятниця, 19 червня 2020, 14:02
Офіційно: Вінницьку облдержадміністрацію очолив ексглава ДУСі

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова очільником Вінницької обласної державної адміністрації.

Джерело: указ від 18 червня, оприлюднений на сайті глави держави

Деталі: Іншим указом Борзова увільнено від керівництва Державним управлінням справами.

Що передувало: На засіданні 12 червня Кабінет міністрів погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Передісторія:

  • Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
  • У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства. 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його офіційним керівником ДУС.
  • У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
  • Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги народу": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.

Українська правда
Теми: Вінницька областьЗеленський
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