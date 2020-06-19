Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Офіційно: Вінницьку облдержадміністрацію очолив ексглава ДУСі

П'ятниця, 19 червня 2020, 14:02

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова очільником Вінницької обласної державної адміністрації.

Джерело: указ від 18 червня, оприлюднений на сайті глави держави

Деталі: Іншим указом Борзова увільнено від керівництва Державним управлінням справами.

Що передувало: На засіданні 12 червня Кабінет міністрів погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Передісторія:

  • Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
  • У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства. 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його офіційним керівником ДУС.
  • У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
  • Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги народу": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.

Українська правда
Теми: Вінницька областьЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кава у кафе на карантині: всіх супутників Зеленського оштрафували

Повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці – уряд

Вакарчук придумав, як позбутись мандата, якщо Рада не відпускає

НАБУ оголосило підозру ексміністру Омеляну

Рада проголосувала за нового міністра

Зеленського не змогли оштрафувати за кавування в Хмельницькому

Усі головні новини...
Вінницька область
На Вінниччині п’яна жінка збила 4 малих дітей
Кабмін погодив зміну голови Вінницької ОДА: ним стане голова ДУСі
Посадовці Укртрансбезпеки вимагали хабарі з перевізників
Останні новини
16:22
Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у збитках компанії
16:14
У ВАКС зафіксували COVID-19
16:12
Ощадбанк офіційно прокоментував зміну голови правління
16:09
Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії
16:02
КартиСпека і дощ: з’явився прогноз погоди на вихідні
16:00
Фонд держмайна опублікував фінансові збитки "Центренерго" за минулий рік
15:55
фотоАмериканський десантний корабель увійшов у Чорне море
15:53
На станції швидкої у Вінниці коронавірусом інфікувалися 76 працівників
15:53
"Венеціанська комісія" розкритикувала запропоновані Путіним зміни до Конституції РФ
15:50
"Укрзалізниця" відновила курсування ще 50 електричок
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!