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Официально: Винницкую ОГА возглавил экс-глава Госуправления делами

Пятница, 19 июня 2020, 14:02
Официально: Винницкую ОГА возглавил экс-глава Госуправления делами

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации.

Источник: указ от 18 июня, обнародованном на сайте главы государства

Детали: Другим указом Борзов освобожден от руководства Государственным управлением делами.

Что предшествовало: Кабинет министров согласовал смену председателя Винницкой областной государственной администрации.

Предыстория:

  • Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
  • В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства. 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его официальным руководителем ГУД.
  • В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
  • Его жена Ирина Борзова - нардеп от "Слуги народа": она победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьЗеленский
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