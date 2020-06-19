Официально: Винницкую ОГА возглавил экс-глава Госуправления делами
Пятница, 19 июня 2020, 14:02
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации.
Источник: указ от 18 июня, обнародованном на сайте главы государства
Детали: Другим указом Борзов освобожден от руководства Государственным управлением делами.
Что предшествовало: Кабинет министров согласовал смену председателя Винницкой областной государственной администрации.
Предыстория:
- Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
- В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства. 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его официальным руководителем ГУД.
- В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
- Его жена Ирина Борзова - нардеп от "Слуги народа": она победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.
Украинская правда